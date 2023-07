Tebet anuncia corte de R$ 2,6 bilhões no orçamento do ministério de Haddad

A ministra Simone Tebet disse nesta quinta-feira, 27, que o Ministério da Fazenda perderá 2,6 bilhões de reais. Segundo a ministra, a reunião ocorreu para detalhar os números, que já eram conhecidos por Fernando Haddad.

A equipe econômica decidiu cortar cerca de 30% das despesas discricionárias, como forma de cumprir o arcabouço fiscal e não retirar verba de políticas públicas e de novos ministérios criados pelo governo Lula.

“Tanto eu já sabia, como ele já sabia que nós cortaríamos na própria carne”, disse Tebet a jornalistas. “Da mesma forma que a minha equipe mostrou onde seriam os cortes no meu ministério, eu vim agora fazer essa gentileza ao ministro Haddad, mostrar de onde o dele, com a nossa equipe, tirou esses valores”, explicou.

O corte no Ministério da Fazenda será de 36% das despesas discricionárias, mas, considerando as despesas obrigatórias, representa menos de 1%, afirmou a ministra. Segundo ela, as medidas no orçamento são necessárias para cumprir a meta fiscal: “Desafiador, mas factível e possível”.

