Startup de energia solar espera quadruplicar vendas de painéis neste verão

A startup 77Sol espera quadruplicar o número de painéis solares comercializados em sua plataforma neste verão em relação à estação quente de 2023. A chamada energytech faz a projeção com base na queda do preço dos equipamentos e na tendência de maior procura dos consumidores nessa época do ano.

O CEO e fundador da 77Sol, Luca Milani, atribui o aumento de demanda à maior conscientização sobre a eficiência energética e à economia proporcionada pelos painéis solares, que, durante os meses de maior consumo, varia entre créditos de 50% a 95% na conta de luz.

Por meio de sua plataforma, a startup conecta clientes interessados em investir em energia solar com fabricantes e técnicos do setor e oferece financiamentos para a compra dos painéis. Desde que foi fundada, em 2020, a 77Sol entregou cerca de 1,5 milhão de módulos fotovoltaicos.