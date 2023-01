Simone Tebet anuncia nesta quarta equipe do Ministério do Planejamento

A ministra Simone Tebet vai divulgar nesta quarta os nomes para o secretariado do Planejamento e Orçamento. O anúncio está marcado para as 14h no prédio do Planejamento e Orçamento, na Esplanada dos Ministérios.

A propósito, Tebet assinou nesta segunda o primeiro ato enquanto ministra. Foi uma portaria que divulgou o limite de despesas empenhadas por ministérios e autarquias, em 2022, de acordo com a análise da arrecadação.