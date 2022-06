Setor de viagens corporativas fatura R$ 7,8 bilhões em março

Levantamento da Fecomercio de São Paulo sobre o setor de viagens corporativas mostra que segmento registrou faturamento de 7,8 bilhões de reais em março, alta de 290% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

O levantamento aponta que a base de comparação ainda está fragilizada, pois o setor de viagens corporativas, sobretudo relacionadas a eventos, sofreu com restrições sanitárias durante a segunda onda da pandemia de coronavírus. Na comparação com março de 2019, o faturamento atual ainda está 9,7% inferior.

As festas de Carnaval, a retirada da obrigação do uso de máscaras nas grandes regiões do Brasil e a diminuição dos casos da variante Ômicron, além da demanda reprimida do período de pandemia, impulsionaram as viagens corporativas em março, já que muitos eventos, reuniões e viagens haviam sido reprogramados para acontecer a partir de março, esperando a volta à normalidade.