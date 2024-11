Rui Costa chama dois ministros ao Planalto para discutir corte de gastos

A Casa Civil informou há pouco que Rui Costa vai se reunir às 16h desta terça-feira com os ministros da Previdência, Carlos Lupi, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, para dar “continuidade às tratativas sobre corte de gastos”.

Segundo a pasta, o encontro será com os ministros e área técnica da Casa Civil, em uma reunião fechada, no Palácio do Planalto.

Nesta segunda-feira, o presidente Lula discutiu o tema por mais de três horas com Costa e os ministros Fernando Haddad (Haddad), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), Nísia Trindade, Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e Camilo Santana (Educação).

Os secretários Dario Durigan e Guilherme Melo, da Fazenda, e Miriam Belchior, da Casa Civil, também participaram do encontro.

À noite, o Ministério da Fazenda afirmou que, na reunião, “o quadro fiscal do país foi apresentado e compreendido, assim como as propostas em discussão”. E que outros ministérios seriam chamados pela Casa Civil para que “também possam opinar e contribuir no âmbito das mesmas informações”.