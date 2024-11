‘Quadro fiscal foi compreendido’, diz Fazenda após reunião com Casa Civil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu nesta segunda-feira, 4, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para tratar de um prometido pacote de corte de gastos. Em nota, o Ministério da Fazenda informou que “o quadro fiscal do País foi apresentado e compreendido, assim como as propostas em discussão”. “Nesta terça, 5, outros ministérios serão chamados pela Casa Civil para que também possam opinar e contribuir no âmbito das mesmas informações”, diz em nota.