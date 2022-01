Restaurantes no DF têm queda nas vendas por causa da pandemia

A crise econômica agravada pela pandemia de Covid-19 gerou perdas nos restaurantes de Brasília. Com a queda da renda da população em geral e a alta do preço dos alimentos, o setor de alimentação fora de casa perdeu público.

Segundo pesquisa da Fipe e Alelo, as vendas dos restaurantes, bares e padarias no DF caíram 12,3% em novembro passado, em relação a igual período de 2020. O gasto dos brasileiros com supermercado no período também teve queda, de 8,5%, frente ao apurado em novembro de 2020.

O chamado Índice de Consumo em Restaurantes (ICR), que mede o movimento dos estabelecimentos do tipo, teve queda de 3,6% em novembro no volume de vendas. Houve queda ainda de 7,7% no número de estabelecimentos que atenderam pelo menos um cliente no mês de novembro.