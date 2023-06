Puxado pela mineração, consumo de energia em maio cresce 1,9% em 2023

O consumo de energia elétrica em maio cresceu 1,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Foi a maior variação dos últimos sete meses. Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.

A extração mineral foi o setor com mais variação no consumo de energia, 9,7% a mais do que em 2022. Em seguida, aparecem o comércio (7,7%) e a indústria alimentícia (6,2%) como setores com maior aumento do uso de energia elétrica.

Segundo a CCEE, o número tem relação com o menor impacto da inflação sobre produtos primários como carnes e grãos. Esse cenário resultou em mais demanda de eletricidade em supermercados (8,3%), hipermercados e atacarejos (9%).