Pesquisa revela que dia da semana os brasileiros comem mais fora de casa

Realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas com base nos dados de cerca de 300 milhões de transações feita com benefícios da Alelo, um levantamento inédito sobre os hábitos de alimentação dos brasileiros apontou que o sábado é o dia com maior intensidade no consumo (com 22,2% do gasto total na semana).

O valor médio das compras realizadas no primeiro dia do fim de semana é de 107,20 reais, quase 30% a mais que na segunda-feira (82,80 reais) — o dia com o menor valor.

Veja a seguir o ranking dos gastos com alimentação por dia da semana, segundo a pesquisa: