Pesquisa mede expectativas de bares e restaurantes do RJ para o fim do ano

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio de Janeiro com empresários do setor no Estado apontou que mais da metade (54%) dos estabelecimentos esperam um aumento de faturamento neste mês, em comparação com o desempenho de outubro. O levantamento foi feito entre 24 de novembro e 1º de dezembro.

Em outubro, 40% dos empresários relataram um faturamento maior comparado ao mesmo mês em 2022, enquanto 21% enfrentaram queda e 38% mantiveram um faturamento similar, segundo a Abrasel-RJ. Além disso, mais de 80% dos estabelecimentos informaram que não terão problemas com pagamento do 13° salário.

De acordo com a pesquisa, 38% dos estabelecimentos possuem dívidas em atraso atualmente. Entre esses, 55% acumulam débitos relacionados a impostos federais, seguidos por 41% com impostos estaduais, 29% em serviços públicos, 27% em taxas municipais e 24% em encargos trabalhistas.