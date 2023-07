Pauta econômica deve dominar o Congresso na volta do recesso

Após duas semanas de recesso, o Congresso vai retomar as atividades nesta terça-feira com foco na agenda econômica. A Câmara tem o projeto do arcabouço fiscal como um dos itens prioritários na pauta, já que a matéria sofreu alterações promovidas pelos senadores. Já o Senado vai começar a analisar a PEC da reforma tributária aprovada pelos deputados em julho.

Durante a folga dos parlamentares, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para alinhar a votação de pautas econômicas no segundo semestre. Ele pediu atenção para a votação do marco legal das garantias de empréstimos, que saiu do Senado e será analisado pelos deputados.

Sobre o novo arcabouço fiscal, o governo Lula espera que a análise da matéria na Câmara seja concluída até a semana que vem, a tempo do lançamento no Novo PAC, marcado para o dia 11 de agosto.

A aprovação também é necessária para que o Congresso resolva uma pendência do primeiro semestre: a votação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que deveria ter sido apreciado até 17 de julho por deputados e senadores.