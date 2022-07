Os presentes mais procurados no Dia dos Pais, segundo o Mercado Livre

O Mercado Ads — unidade de negócios de publicidade do Mercado Livre — acaba de divulgar um estudo sobre intenções de compra com os presentes mais procurados para o Dia dos Pais.

Os produtos mais queridinhos deste ano são os calçados — a categoria bateu a marca de 1.500 buscas por minuto, diz a plataforma.

A pesquisa, que abrange dados do próprio Mercado Livre, mostra ainda que acessórios da categoria camping também vêm crescendo: “garrafa térmica” é o termo mais buscado e o famoso “copo stanley” é a palavra-chave que mais cresce na data.

Entre as bebidas, os produtos que apresentam maior crescimento em faturamento no mês que antecede a data são: whisky, com alta de 51%, e cerveja, com 40%.

De acordo com dados internos, o faturamento geral na data em 2021 cresceu 32% com relação a 2020. O número de pedidos aumentou 32,4% no ano passado, também em comparação ao ano anterior.

