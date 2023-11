Os planos do BRB para o setor de construção civil em 2024

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O BRB reservou 4,5 bilhões de reais em créditos para financiamento de projetos na construção civil, em 2024, tanto no Distrito Federal quanto em outros estados. O plano do banco é ampliar a participação nesse setor que gera empregos e movimenta a economia.

De acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, o BRB lidera a concessão de crédito imobiliário no Distrito Federal, desde 2020 – no país, ocupa a sexta posição entre os bancos.

Só neste ano, ele já responde por 55,5% das contratações no DF, considerando os dados mais recentes da entidade, compilados até o mês de setembro. Esse volume de participação aumenta ano após ano.