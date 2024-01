O investimento de milhões das plataformas de aposta no Carnaval brasileiro

A plataforma galera.bet fez um investimento milionário para patrocinar o Carnaval de São Paulo por quatro anos. O site de apostas esportivas terá exposição no Sambódromo do Anhembi, camarote exclusivo e na Fábrica do Samba, centro de evento da Liga-SP.

“É uma forma de chegarmos a um outro tipo de público, também num evento popular e que a maioria dos brasileiros tem interesse”, disse Marcos Sabiá, CEO do galera.bet.

Outra plataforma de apostas, o Esportes da Sorte, está presente nos carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro, no circuito de Barra Ondina no Carnaval de Salvador, e o Galo da Madrugada, em Recife, além dos blocos de rua pela capital paulista.

“Já investimos nos eventos de Carnaval pelo Brasil há pelo menos três anos, e no pós-pandemia, intensificamos”, contou Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do Grupo Esportes da Sorte.

A plataforma de aposta Reals, que acaba de fechar o maior contrato master da história do Coritiba, quer firmar parceria com o carnaval da Sapucaí, no Rio. “Faz parte do nosso projeto de expansão que vai além do esporte”, afirma Rafael Borges, Country Manager da empresa.

