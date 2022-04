O impacto real de aplicativos como Buser no preço de passagens de ônibus

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As viagens rodoviárias ficaram até 60% mais baratas no Brasil nos últimos ano e os grandes responsáveis pela diminuição dos preços são as novas plataformas que conectam viajantes a empresas de fretamento, como, por exemplo, a Buser.

É o que diz um levantamento inédito divulgado pela CheckMyBus — site de pesquisa de tarifas de ônibus –, que analisou as rotas entre as capitais mais buscadas pelos usuários entre 2019 e 2021.

O trecho que teve a maior queda foi entre Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), com preços, em média, 61% menores nas linhas que realizam o trajeto. O que teve a menor diminuição foi a rota entre Brasília (DF) e São Paulo, com queda de 38% nos preços.

No trajeto entre Rio de Janeiro (RJ) e Brasília, por exemplo, o preço médio das passagens em 2019 era de quase 300 reais, passando para 173 reais em 2021.

Na pesquisa, a CheckMyBus, que tem mais de 300 empresas de ônibus brasileiras cadastradas na plataforma, considerou cerca de 40 companhias que fazem as linhas pesquisadas.