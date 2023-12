O faturamento milionário de agência de viagens corporativas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A agência de viagens corporativas e eventos Dynamic Travel alcançou faturamento de 175 milhões de reais até outubro, com um crescimento de 68% no terceiro trimestre, e pretende fechar o ano com receita de 195 milhões de reais.

A empresa possui unidades em São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Joinville, Porto Alegre e Brasília e quer expandir, em 2024, para o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Ceará e Amazonas.