O boom nos investimentos do setor rodoviário de passageiros

Com o número de viagens de ônibus em alta, as empresas do setor rodoviário de passageiros voltaram a investir na renovação e ampliação de suas frotas. É o que aponta um levantamento da Abrati, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. Em 2021, ano da última pesquisa da entidade, 7.800 ônibus entraram em operação no país. Nos quatro meses de 2023, já foram habilitados 9.200 veículos.

O resultado reflete os últimos números divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus, que registrou a produção de 3.141 ônibus para o setor rodoviário no ano passado — volume 63% maior que o de 2021.

“O crescimento se deve principalmente ao aumento do número de viagens, que já está se equiparando ao total transportado de passageiros no ano de 2019, pré-pandemia, um dos períodos mais animadores para o setor”, avalia Letícia Pineschi, conselheira da Abrati.

Nos primeiros três meses de 2023, a média de passageiros transportados foi de 3 milhões, cerca de 200.000 a mais que no mesmo período do ano passado, e 1 milhão acima do primeiro trimestre de 2023. Já em 2019, um dos melhores anos para o setor de transporte de passageiros no país, essa média foi de 3,7 milhões.