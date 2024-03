O aumento nas vendas em chocolaterias na pré-Páscoa, segundo a Cielo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As vendas em chocolaterias cresceram 2,7% na pré-Páscoa deste ano (de 18 a 24 de março) em relação ao período comparável de 2023 (27 de março a 2 de abril), de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado, o ICVA.

Segundo o levantamento, as lojas localizadas em shoppings registraram um crescimento de 5,1% no faturamento. Já nas de rua, o aumento foi de 1,7%.

De acordo com o vice-presidente da Cielo, Carlos Alves, o melhor desempenho dos estabelecimentos localizados nos shoppings está relacionado ao clima. “A chuva atingiu boa parte do país e os consumidores aproveitaram o ambiente coberto dos shoppings para as compras de Páscoa”, diz.

O Nordeste foi a região onde as vendas das chocolaterias mais cresceram, com alta de 8,7%. Já a região Sudeste registrou o menor crescimento apurado: apenas 0,2%.