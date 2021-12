Ministério de Paulo Guedes vende imóveis em áreas nobres de Brasília

O ministério de Paulo Guedes fará às 10h desta quarta no CCBB de Brasília a quarta rodada de vendas de imóveis da União abertas a qualquer interessado. Serão ofertados 88 imóveis na capital federal, com destaque para apartamentos funcionais e terrenos no Plano Piloto e uma casa no Lago Sul. O governo já fez vendas do tipo em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Os detalhes dos imóveis só serão conhecidos no evento que, segundo o ministério, é também para incentivar os cidadãos a se cadastrem e deem lances no sistema de alienação de bens federais criado na gestão de Jair Bolsonaro.

Pelo site de vendas da Secretaria de Patrimônio da União, qualquer pessoa pode pesquisar os imóveis federais disponíveis e participar das concorrências e licitações. A ideia é divulgar também a chamada PAI (Proposta de Aquisição de Imóveis), que é o mecanismo pelo qual é permitido ao cidadão fazer suas ofertas nos bens da União.