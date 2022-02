Mercado Livre tem frota com 550 veículos elétricos

O Mercado Livre, gigante argentino do e-commerce, terminou o ano passado com uma frota de 550 veículos elétricos na América Latina. Desse total, 271 caminhões movidos a energia da empresa rodam no Brasil.

A iniciativa é parte do compromisso da companhia de aumentar o uso de fontes renováveis em sua operação. Há veículos do tipo ainda no México, Uruguai, Chile e Colômbia. Parte da frota roda com GNV e biometano. A ideia é reduzir gradativamente o uso de óleo diesel no transporte de mercadorias.

O Mercado Livre promete reduzir o impacto ambiental de sua rede logística no momento em que promove a expansão dos negócios na região. Recentemente, ele anunciou a transição de três centros de distribuição no Brasil que passaram a operar 100% com energia eólica e solar.