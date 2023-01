Lua de mel entre Lula e Banco Central será curta

Quem conversa com Roberto Campos Neto diz que o chefe do Banco Central sabe que a lua de mel com o governo será curta.

“Lula vai jogar na conta do Roberto todos os fracassos de sua agenda econômica”, diz um aliado.

Fernando Haddad, outro dia, disse que o governo “terá de conviver” com Campos Neto, em referência à autonomia do BC aprovada durante o governo de Jair Bolsonaro.

Esse clima já diz muito sobre o que será a convivência entre o governo e a instituição, caso a gastança petista pressione a inflação e desorganize a economia.

Outro desafio que tem prazo para começar é a discussão sobre reajuste para servidores do BC. A briga será grande, agora que a turma tem no Planalto um aliado na expansão de gastos com aumentos salariais do funcionalismo.