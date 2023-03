Latam inaugura primeira rota internacional a partir de Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Latam vai inaugurar neste domingo sua primeira rota internacional a partir de Brasília, com voos diretos para Lima, capital do Peru, que será operado diariamente.

No mesmo dia, a companhia vai estrear a segunda rota para o exterior a partir de Porto Alegre, agora com voos diretos para Santiago, no Chile, três vezes por semana. Na capital gaúcha, a empresa também tem uma rota para Lima.

Hoje, são operados 21 destinos fora do Brasil. Joanesburgo, na África do Sul, e Los Angeles, nos Estados Unidos, devem ser adicionados ainda em 2023. As rotas internacionais são operadas de Guarulhos, Galeão, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza.