Inflação reduzida impacta queda de dívidas mais que Desenrola, diz estudo

Por Ramiro Brites Atualizado em 12 out 2023, 13h38 - Publicado em 12 out 2023, 12h01

Um estudo do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo projeta uma taxa de inadimplência entre 5,68% e 6,26% em outubro, com média estimada de 5,97%, o que representa queda de 0,09%, na comparação com agosto e estabilidade em relação a setembro.

O resultado, diz a pesquisa, é um reflexo da queda da inflação – o IPCA de agosto foi 0,23% contra 0,53% em janeiro. O Programa Desenrola, do governo federal em parceria com bancos, “também tem uma contribuição, porém marginal”, afirma o Ibevar – FIA Business School.

“Embora as indicações apontem na direção da queda da inadimplência, os resultados são ainda instáveis. As pressões sobre a inflação diminuíram, mas há núcleos de resistência vindos principalmente do setor de serviços”, disse Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar e professor da FIA Business School.