IBP vai mapear profissionais negros da indústria de energia

O IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, lançou nesta semana em que se celebrou o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial um formulário de autodeclaração para que pessoas pretas e pardas interessadas em trabalhar na indústria de energia possam se identificar. O objetivo, segundo a entidade, é mapear profissionais negros e “dar visibilidade a esses talentos”.

“Você já se perguntou onde estão as outras pessoas negras na indústria de petróleo e gás? Em quais áreas atuam? Quantos são? Quais cargos ocupam?”, questiona o instituto na página da iniciativa.

Os dados não serão compartilhados com as empresas com as quais as pessoas respondentes tenham vínculo empregatício.

Siga