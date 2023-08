Governo Lula avança na regulamentação do trabalho por aplicativos

O grupo do Ministério do Trabalho e Emprego que discute a regulamentação das atividades de prestação de serviços e transporte por intermédio de aplicativos vai se reunir nesta segunda em Brasília com o objetivo de avançar na questão da remuneração e dos custos que devem ser cobertos pelas plataformas tecnológicas.

Os 45 integrantes do GT — composto por representações de trabalhadores, empregadores e o governo — também poderão tratados de temas como a segurança e saúde do trabalho e transparência algorítmica, de acordo com a pasta.

Prevista para começar às 10h, a reunião vai acontecer no plenário do Conselho Nacional de Assistência Social, no anexo do ministério comandado por Luiz Marinho, e deve durar até as 18h.

