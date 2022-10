Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

5 out 2022, 14h26

Estava previsto para ocorrer nesta quarta um importante anúncio do governo, no Planalto, sobre o projeto do Brasil de entrar na OCDE, o chamado clube dos países ricos.

A cerimônia contaria com alguns dos principais ministros de Bolsonaro, mas foi adiada para esta quinta-feira.

O governo tem feito mistério sobre o anúncio.