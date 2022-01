Financeira da Volkswagen conclui combinação de negócios com LM Frotas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Fleet Solutions Brasil, empresa da Volkswagen Financial Services, e a LM Frotas anunciaram a conclusão do combinação de negócios das duas companhias, aprovada em dezembro pelo Cade.

A LM Frotas atua no segmento de terceirização de frotas corporativas há 40 anos, com veículos de passeio, comerciais leves e caminhões. A Fleet Solutions foi criada em 2017 para atuar no mercado de locação e administração de frotas corporativas.

O portfólio de serviços de mobilidade da companhia combinada terá uma frota inicial de cerca de 38 mil veículos, divididos principalmente entre gestão de frotas e modelos de carros por assinatura. A divisão financeira da Volkswagen vai deter 60% das ações da joint-venture.