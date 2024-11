Faturamento de bares e restaurantes aumenta 11 meses seguidos, diz ANR

Realizado em setembro e divulgado nesta terça-feira, o mapeamento mais recente feito pela Associação Nacional de Restaurantes (ANR) em parceria com a consultoria Future Tank apontou que o faturamento dos bares e restaurantes no Brasil aumentou por 11 meses seguidos, no período compreendido entre novembro de 2023 e setembro deste ano. No acumulado, as receitas cresceram 5,5%, descontada a inflação, na comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com a ANR, os resultados impulsionaram o segmento de serviços, que teve aumento de 2,9% no acumulado do ano.

Um dos fatores relevantes para a constância é o apelo crescente dos brasileiros por refeições prontas, por conta da sua conveniência em um contexto de rotinas cada vez mais aceleradas. De acordo com dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira destina 25% da renda para refeições fora de casa.

Empregos no setor

Com base em dados do IBGE, a ANR informou que o setor de restaurantes alcançou um saldo positivo de mais de 30.000 empregos formais em setembro de 2024, número que representa a diferença entre contratações e demissões no segmento.

A criação de empregos foi impulsionada principalmente por São Paulo (+10.670), Rio de Janeiro (+4.243) e Minas Gerais (+3.414). Já o Rio Grande do Sul registrou o maior fechamento de postos de trabalho, com perda de 2.722 vagas, reflexo dos efeitos das enchentes ocorridas no estado, segundo a Associação. Diretor-executivo da ANR, Fernando Blower destacou a influência do setor de alimentação sobre o de serviços, além dos motivos que alavancaram os números.

“Os números reforçam a força e a resiliência do setor de alimentação fora do lar no Brasil, que tem sido um motor essencial para o avanço do segmento de serviços. Além disso, o saldo positivo de empregos formais criados reflete o impacto social e econômico da nossa cadeia, que atende a uma demanda crescente por conveniência, qualidade e inovação”, afirmou.