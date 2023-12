Fabricante de lubrificantes tem aumento de 45% nas vendas no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em expansão no Brasil, a fabricante americana de lubrificantes Valvoline registrou um crescimento de 45% nas vendas no país de janeiro a outubro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2022.

“Estamos muito satisfeitos em atingir essa importante marca. Os dados mostram que a empresa tem se consolidado como uma das principais fabricantes de lubrificantes do país. O objetivo é manter um alto índice de crescimento”, afirma Alberto Freitas, gerente nacional de vendas da Valvoline.

No Brasil, a marca é representada no Brasil pela Usiquímica desde 2017.