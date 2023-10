Empresa vai investir mais de R$ 900 mil em negócios de mulheres negras

Atualizado em 18 out 2023, 17h55 - Publicado em 18 out 2023, 17h30

Mais de 900.000 reais serão investidos pela empresa de energia renovável Engie no “Edital Mulheres do Nosso Bairro”, que vai contemplar 93 iniciativas com prioridade para negócios exclusivamente liderados por mulheres negras. Cada uma receberá 10.000 reais para impulsionar o seu negócio.

Abertas nesta terça-feira, as inscrições poderão ser realizadas realizadas até o dia 10 de novembro no site do edital, que está na quarta edição. Desde seu lançamento, já foram investidos mais de 2,2 milhões de reais, impactando mais de 50.000 mulheres.

O projeto Mulheres do Nosso Bairro também oferece cursos gratuitos de capacitação, informações sobre redes de apoio, ações de sensibilização e conscientização para combater a violência doméstica, além de iniciativas para suporte à saúde física e mental.

