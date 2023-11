E-commerce deve faturar R$ 7 bilhões na Black Friday, diz associação

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico estima um faturamento de 7,1 bilhões de reais na próxima Black Friday, que ocorre em 24 de novembro. O resultado representa um aumento de 17% na comparação com o ano anterior.

“A nossa perspectiva é que a Black Friday deste ano retome a proporção das vendas de 2021, considerando que 2022 foi um período atípico e abaixo das expectativas”, projetou o presidente da Abcomm, Maurício Salvador.

Os produtos mais procurados são eletrônicos, eletrodomésticos e moda, e as procuras, nos últimos meses, por perfumaria, cosméticos e beleza, se destacam entre os segmentos com maior demanda.

“Apostar nesses segmentos para composição de um mix de produtos pode ser uma boa alternativa. Estamos próximos do verão e das férias de fim de ano, o que mostra que vale a pena investir em itens voltados à proteção solar e aos cuidados com a pele”, sugeriu Salvador.

Ele também destaca a importância de canais digitais pagos e marketing e-mails para impulsionar as vendas, mas salienta que, assim como as vendas aumentam no período de ofertas, as tentativas de fraude também crescem. Os clientes devem optar pelos sites confiáveis e desconfiar de preços excessivamente baixos.

Continua após a publicidade