‘É a década do Sul Global’, diz presidente da Fiesp após jantar com Lula

VEJA Mercado em Vídeo

A mudança da economia brasileira na visão do mercado e entrevista com Ana Paula Vescovi

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam entre perdas e ganhos na manhã desta segunda-feira, 18. A percepção sobre os rumos da economia brasileira melhorou consideravelmente em relação ao início do ano. A melhora acontece depois de dois trimestres em que o resultado do PIB superou, e muito, as estimativas do mercado. Os efeitos sobre a inflação, os juros e a nova decisão do Copom nesta semana são os assuntos desta edição do VEJA Mercado. Diego Gimenes entrevista Ana Paula Vescovi, economista-chefe do banco Santander.