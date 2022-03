Guedes pode evitar cruzada judicial do vice da Câmara contra o IPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Apesar de ter anunciado na sexta-feira passada que iria acionar o TSE “imediatamente” contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro que reduziu a alíquota de IPI para uma série de produtos industriais, o deputado federal amazonense Marcelo Ramos afirmou nesta terça ao Radar que decidiu esperar uma reunião marcada para o próximo dia 8 com o ministro da Economia, Paulo Guedes, antes de protocolar a representação, por suposto crime eleitoral.

Também devem participar do encontro o governador do Amazonas, Wilson Lima, o prefeito de Manaus, David Almeida, e os deputados federais e senadores do Estado.

“Porque eu não quero derrubar o decreto inteiro. Eu sei que o decreto é importante para a indústria fora do Amazonas. Então, se excepcionalizar a Zona Franca [de Manaus], eu não vou agir pra derrubar o decreto inteiro. Por isso eu vou esperar a reunião do dia 8 com o ministro Paulo Guedes”, justificou o deputado, que é vice-presidente da Câmara.

Segundo Ramos, o documento da representação já está pronto.