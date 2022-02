Decreto de Bolsonaro acaba com Zona Franca de Manaus, diz deputado

O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, diz que o decreto publicado no início da noite desta sexta-feira, 25, e que reduz alíquota de IPI para uma série de produtos industriais vai acabar com a Zona Franca de Manaus. Segundo o deputado, o ministro Paulo Guedes teria se comprometido em abrir exceção para produtos da zona franca, mas não fez. “O governo está transferindo empregos dos amazonenses para o resto do Brasil. E do Brasil para a China”. Segundo o deputado, a indústria nacional de informática, semicondutores e displays também poderá competitividade. Ramos saiu recentemente do PL para o PSD.

