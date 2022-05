Deputado quer explicação sobre exoneração de ministro de Minas e Energia

A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara decide nesta terça sobre a convocação do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para prestar explicações sobre as causas de sua exoneração do governo Bolsonaro.

O requerimento de audiência pública para ouvir o ex-chefe da pasta foi protocolado pelo deputado Paulo Ramos (PDT-RJ).

Sob constantes ataques de Bolsonaro à política de preços da Petrobras e sucessivas altas do combustível, Albuquerque pediu demissão do comando do ministério em 11 de maio. Em seu lugar, assumiu o atual ministro Adolfo Sachsida, ex-chefe da assessoria especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia.