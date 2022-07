Dados da Visa apontam retorno dos brasileiros aos restaurantes

Passados mais de dois anos de pandemia da Covid-19, os consumidores brasileiros voltaram de vez a comer fora de casa sem reduzir os hábitos de compras virtuais.

É o que aponta análise da Visa Consulting & Analytics, que identificou aumento de 74% nas transações de pagamento realizadas com credenciais Visa em restaurantes e fast food do país durante o primeiro trimestre de 2022, na comparação com o mesmo período do ano passado.

A consultoria apontou ainda que os estados onde o crescimento foi mais expressivos foram Amazonas, Minas Gerais, Bahia, Sergipe e Amapá.

