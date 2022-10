Com passagens nas alturas, Gol registra recorde de receita no 3º trimestre

Atualizado em 27 out 2022, 10h11 - Publicado em 27 out 2022, 09h41

Por Ramiro Brites Atualizado em 27 out 2022, 10h11 - Publicado em 27 out 2022, 09h41

A Gol divulgou nesta quinta que a receita líquida foi de 4 bilhões de reais no terceiro trimestre desse ano, a maior da história da companhia aérea para três meses de operação. Com os preços das passagens nas alturas, o valor foi quase 110% maior que o do mesmo período no ano passado, cerca de 1,9 bilhão de reais.

A empresa constatou o aumento da demanda no segundo semestre e retomou voos que estavam suspensos, além de ampliar a malha. Combinado ao aumento da oferta, a companhia conseguiu reduzir os custos. Tanto os gastos fixos quanto os unitários por voo ficaram menores.

O preço do combustível, por exemplo, chegou ao nível pré-pandemia. Esse foi um dos fatores que permitiu à empresa compensar parcialmente os efeitos causados pelo alto câmbio em relação ao dólar e a inflação.