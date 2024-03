Bares e restaurantes do RJ têm prejuízo em janeiro de 2024, diz pesquisa

A Associação Brasileira de Bares e Bares e Restaurantes no Rio de Janeiro (Abrasel/RJ) acaba de anunciar os dados obtidos na pesquisa mais recente com os estabelecimentos do setor. De acordo com o levantamento, 30% dos empreendimentos do RJ registraram prejuízo no primeiro mês do ano.

No entanto, o resultado mostra menos bares e restaurantes em déficit do que em dezembro de 2023, o que sinaliza uma tendência de recuperação. A pesquisa também mostrou que 33% das empresas operaram em estabilidade, enquanto 37% tiveram lucro.

Em relação ao ajuste de preços ante a inflação, 47% dos bares e restaurantes não conseguiram aumentar seus preços nos últimos 12 meses. Destes, 44% realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação e apenas 9% aumentaram preços acima da inflação.

A pesquisa também fez um balanço sobre o Carnaval, quando 33% das empresas aumentaram o faturamento no comparativo com o ano passado, 39% tiveram redução dos lucros e 11% mantiveram o mesmo desempenho.

O levantamento ainda mostra que um dos principais desafios do setor é o endividamento. Entre os entrevistados, 41% responderam ter contas em atraso.