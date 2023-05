Banrisul prorroga inscrições para R$ 50 milhões em financiamentos

O Banrisul prorrogou até o dia 18 de junho o prazo para as inscrições no edital de inovação de até 50 milhões de reais para empresas que apresentem soluções para problemas socioambientais. Cada projeto selecionado poderá obter até 15 milhões de reais. O prazo inicial era até o dia 14 de maio.

Para participar, os interessados precisam comprovar receita operacional bruta anual de até 300 milhões de reais no último exercício. As inscrições podem ser feitas no site do Banrisul.

“Além de ações internas, como a transição para fontes de energia renovável e a mitigação dos gases de efeito estufa, o Banrisul busca oportunizar o desenvolvimento regional, em sintonia com as melhores práticas ESG”, explica o gerente de Desenvolvimento do banco, Tiago Fernandes”

Os projetos escolhidos serão divulgados até 14 de julho. O edital foi lançado em março, durante o South Summit Brazil, em Porto Alegre. Até o momento, já foram recebidas inscrições de mais de 20 projetos.

