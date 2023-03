Banrisul vai financiar R$ 50 mi em negócios com ‘impacto socioambiental’

O Banrisul está selecionando empresas que tenham impacto socioambiental positivo a obter financiamento de até 15 milhões de reais, cada uma. A expectativa do banco estatal do Rio Grande do Sul é liberar até 50 milhões de reais em créditos no edital de Inovação. Podem participar da seleção as companhias que tenham obtido receita operacional bruta anual ou anualizada de até 300 milhões de reais no último exercício.

As inscrições estão abertas e poderão feitas até o dia 14 de maio diretamente no site do banco. Os projetos escolhidos serão divulgados até o dia 9 de junho.

Segundo a instituição, serão considerados “negócios de impacto” os projetos que tenham “a intenção clara de endereçar problemas socioambientais por meio da sua atividade principal (seja esta um produto, serviço e/ou sua forma de operação), que atuem de acordo com a lógica de mercado, com um modelo de negócio que visa retorno financeiro, e que se comprometem a medir o impacto que geram”.

Além de empregas gaúchas, também podem participar do edital empreendimentos de municípios que contam com agências do Banrisul em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

