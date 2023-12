Banco de Brasília lança programa contra superendividamento de servidores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Banco BRB lança hoje um programa para combater o endividamento de servidores com mais de 40% da renda mensal comprometida. A iniciativa ocorre em parceria com a Câmara Legislativa do DF e associações de funcionários públicos.

“Como banco público voltado para o desenvolvimento econômico, social e humano das regiões em que atua, o BRB se uniu aos parlamentares da Câmara Distrital e aos representantes dos servidores e desenhou em conjunto um programa que contribua para solucionar o superendividamento”, disse o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Batizado de “Crédito na Medida”, o programa oferece taxas diferenciadas, que partem de 1,45% ao mês, com prazo estendido de até 144 meses para quitar os débitos. O atendimento ao cliente foi redesenhado para atender às novas demandas.

Os clientes interessados devem acessar o site e podem agendar um atendimento para ouvir uma proposta especializada.