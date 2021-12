Ao lado de Guedes, ministro do Turismo anuncia medida… econômica

Ministro do Turismo, Gilson Machado gravou um vídeo nesta terça-feira ao lado do ministro Paulo Guedes, da Economia, para anunciar uma medida da área do colega. O motivo: os possíveis impactos de um acordo comercial entre Brasil, Coreia do Sul, Vietnã e Indonésia na indústria têxtil do Brasil — e especialmente em Pernambuco, onde Machado deve se candidatar ao Senado no ano que vem.

Os dois participavam de um almoço na Embaixada do Bahrein quando o chefe do Turismo sacou um celular para ler um texto sobre os riscos do eventual acordo para o setor, como por exemplo a queda da taxa de importação de 35% para zero, que facilitaria a entrada de produto dos países asiáticos.

“A redução tributária impactará diretamente em toda a cadeia têxtil do Brasil podendo resultar em demissões, queda de produção e fechamento de empresas”, diz Machado, destacando na sequência que somente o polo de Pernambuco é composto por 40 cidades. e emprega mais de 300 mil pessoas, além de ser um “importante indutor do turismo de negócios”.

Quando ele perguntou a Guedes o que ele tem a falar sobre o acordo, restou ao ministro da Economia respondeu que, só pelo discurso do colega, “está evidente que a gente não pode fazer uma medida dessas”.

“Nós não podemos prejudicar milhares de trabalhadores brasileiros que têm um compromisso justamente com o sistema produtivo nacional […] É claro que nós não podemos nos precipitar e fechar um acordo que possa prejudicar a indústria têxtil e, particularmente, a todo o Parque Industrial de Pernambuco”, declarou Guedes.

Machado então apontou que “estão fazendo um terrorismo lá em Pernambuco com isso, dizendo que o governo Bolsonaro vai acabar com a indústria têxtil”.

“Não acreditem nisso”, disseram os dois ministros.