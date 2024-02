Alexandre Silveira vai liderar missão da Agência Internacional de Energia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi convidado para coliderar uma missão da Agência Internacional de Energia, que tem como objetivo impulsionar a transição energética para melhorar a vida da população do planeta.

Silveira vai presidir uma reunião com mais de 40 países sobre o tema em abril, ao lado do atual presidente da AIE, Faith Birol, que fez o convite na manhã desta quarta-feira, em Brasília, quando o ministro presenteou o visitante com uma camiseta da Seleção Brasileira de futebol.

Na sequência, os dois foram ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Lula.