A nova missão de Alckmin no governo Lula

Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin tem nova missão no governo: acabar com o gargalo de fertilizantes do país.

Nesta semana, ele abriu um conselho sobre o tema.

Em outro movimento, o grupo Eurochem, líder mundial em fertilizantes, enviou a Fernando Haddad um plano de “aquisições e abertura de novas empresas” no Brasil.