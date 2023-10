Zona Franca é a maior medida ambiental do mundo, diz relator da tributária

Atualizado em 20 out 2023, 12h33 - Publicado em 20 out 2023, 13h29

Senador pelo estado do Amazonas, o relator da reforma tributária, Eduardo Braga (MDB), defende o caráter estratégico da Zona Franca de Manaus dias antes de apresentar seu parecer — que manterá benefícios tributários à região. O relator lembra que a Zona Franca foi criada por razões econômicas, mas hoje sua relação com o meio ambiente ganha protagonismo. “(A Zona Franca de Manaus) se transformou no maior programa de conservação da floresta em pé do planeta”, disse em evento da Fundação Getulio Vargas nesta sexta-feira, 20.

Por outro lado, Braga afirma que a Zona Franca não é capaz de financiar e prover oportunidades para o estado sozinha. Assim, considera importante que a atividade econômica do Amazonas não fique concentrada na região de benefício fiscal. “A grande ausência na Amazônia é de regularização fundiária. Sem a regularização fundiária, tudo se torna ilegal. Na ilegalidade, tudo se torna impraticável”, diz ao pontuar que a pobreza e a impunidade no estado estimulam atividades como o garimpo e o narcotráfico.