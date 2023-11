Zema vai mandar servidores para congresso sobre reforma do Estado em Cuba

O governo de Minas Gerais, sob a batuta de Romeu Zema (Novo), autorizou a viagem de servidores da Secretaria de Planejamento e Gestão para acompanhar um congresso sobre reforma do Estado em Havana, capital de Cuba, agora em novembro. Os quatro funcionários da pasta estarão no XXVII Congresso Internacional do Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD) sobre a Reforma do Estado e da Administração Pública, que acontece na ilha entre os dias 21 e 24 de novembro. O governador, vale lembrar, é apontado como um possível herdeiro do espólio eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado à inelegibilidade por duas vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).