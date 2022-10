White Martins produzia abaixo do limite durante crise da Covid em Manaus

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Por Victor Irajá Atualizado em 20 out 2022, 12h54 - Publicado em 20 out 2022, 14h30

Enquanto os jornais e redes sociais denunciavam a falta de cilindros de oxigênio em Manaus, capital do Amazonas, no dia 27 de março de 2021 — um dos momentos mais críticos da pandemia de Covid-19 —, quando o Ministério da Saúde de Jair Bolsonaro era encabeçado pelo general Eduardo Pazuello, a White Martins, uma das maiores empresas produtoras de oxigênio do país, pensava em lucros. Naquele dia, um sábado, o país registrou 3368 mortes pela doença.

A companhia foi procurada pelo governo de São Paulo, à época gerido por João Doria (PSDB), para garantir o abastecimento do estado. Funcionários do gabinete de crise formado para engendrar políticas de combate à Covid-19 ouviram da empresa que a companhia não operava em capacidade máxima e movimentou-se contrária à uma operação da gestão paulista para recolher cilindros de oxigênio de hospitais e reabastecê-los junto à empresa.

A empresa admitiu a membros do governo que, em suas maiores plantas no estado de São Paulo, operavam entre 70% e 80% de sua capacidade total. Na ocasião, o governo de São Paulo projetava que poderia faltar oxigênio em 60 municípios do estado, além da própria capital paulista. Segundo um funcionário da companhia, não haveria interesse econômico da empresa para garantir o abastecimento. A empresa foi procurada pelo Radar Econômico e o espaço está aberto para o posicionamento da White Martins.

