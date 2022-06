Volta ao escritório estimula empresas a buscar medidas de segurança

O fluxo de pessoas em escritórios de alto padrão na cidade de São Paulo se recuperou para 60% do nível pré-pandemia, segundo dados da consultoria imobiliária Newmark. Também é apontado que as taxas de vacância de imóveis em regiões como Faria Lima, Avenida Juscelino Kubitschek e Itaim estão em cerca de 7,6%, 7% e 3% respectivamente. Com a volta ao escritório deixando funcionários mais expostos ao coronavírus, empresas buscam maneiras de tornar seus espaços mais seguros. A Ecoquest, que oferece serviços de descontaminação do ar para escritórios, viu seu faturamento quase triplicar no primeiro ano de pandemia e crescer 35% em 2021. O presidente da empresa, Henrique Cury, afirma que corporações americanas e europeias já se preocupavam com a salubridade do ar de seus espaços antes da pandemia, tanto que até então a maioria de seus clientes eram estrangeiros. Por conta da conscientização trazida pela crise sanitária, hoje a maioria dos clientes são nacionais, como Vivo, Bradesco e Itaú.

