VLI aguarda resolução de imbróglio na concessão para realizar obras

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Em meio ao imbróglio envolvendo a renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, a VLI teria avisado acionistas que só fará novas obras e reparos nos trilhos depois da resolução. Como publicou o Radar Econômico, tem gente no governo que quer fazer jogo duro na renovação da concessão da ferrovia. A licitação acaba em 2026 — mas as costuras já começaram. Em nota, a VLI diz que tem prejuízos com o negócio e, “mesmo sem a garantia da prorrogação”, prevê investir cerca de 500 milhões de reais na ferrovia.