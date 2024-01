Viagens de ônibus no Carnaval já movimentam 167 mil buscas em plataforma

A ClickBus, líder em vendas online de passagens de ônibus, já registrou mais de 167 mil buscas por viagens no Carnaval deste ano. O número referente ao início do mês de janeiro é 274% superior ao de dezembro de 2023. Além da demanda aquecida, foi constatada uma redução de 15% no preço do embarque para esse Carnaval frente à celebração do ano anterior.

Os destinos mais buscados pelos consumidores até o momento são: Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Balneário Camboriú, Joinville e Belo Horizonte. A companhia espera um aumento nas vendas de passagens rodoviárias e uma expansão do setor de turismo em 2024.

